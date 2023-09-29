دمياط تشارك في معرض «بيزنس ياشباب» للمنتجات الحرفية واليدوية باستاد القاهرة

شاركت مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للفتاة والمرأة معرض «بيزنس شباب»، للمنتجات الحرفية واليدوية لأعضاء أندية الفتاة تحت شعار «شباب مصر مستقبلها»، لتسويق منتجات الشباب والفتيات وفتح سوق العمل لديهم خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 4 أكتوبر باستاد القاهرة، بمعروضات منتجات خشبية يدوية ومكرمية وشنط مصنوعة من أقمشة الداك، ومطرزة يدوية بأيدي سيدات وفتيات أندية الفتاة بدمياط.

أربعة وزراء ورئيسة قومي المرأة انطلاق المعرض

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير العمل حسن محمد شحاتة ورئيس المجلس القومي للمرأة والقنصل الكويتي بمصر، الذي يأتي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء تم الافتتاح وانطلاقة أولى أيام المعرض.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفكرة المعرض الذي يشارك فيه شباب مصري من جميع مراكز الشباب بجمهورية مصر العربية ويأتي تحت شعار «شباب مصر مستقبلها»، الذي يعد اكبر معرض لصناعات ومنتجات الشباب.

كما نوه وزير الشباب إلى أن هناك اهتماما كبيرًا من قبل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح بنشر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر لدى الشباب، وهو ما ساعدنا في إطلاق فكرة المعرض .

150 عارضة من محافظات مختلفة

جدير بالذكر أن عدد المشاركين في المعرض بلغ 150 عارضا وعارضة يمثلون مختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بأعمالهم المتميزة.

ويقوم بالإشراف على تنفيذ المعرض الإدارة المركزية لتمكين الشباب برئاسة منال جمال وبالتعاون مع جميع الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، ويقام المعرض باستاد القاهرة الدولي لمدة أسبوع كامل فى الفترة من 28 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2023 ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور طوال أيام المعرض.