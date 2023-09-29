محمود هلال الفائز بلقب منشد الشارقة: الدولة مهتمة بإعمار بيوت الله

قال المنشد محمود هلال، الفائز بلقب منشد الشارقة، إنه الدولة في الآونة الأخيرة مهتمة بإعمار بيوت الله، منها مساجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة وغيرها، مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجانب الديني، خاصة الإنشاد ودخوله في الاحتفالات، ومنها حفل قبة الغوري، بمناسبة العام الهجري الجديد.

احتفال قبة الغوري للإنشاد

وأضاف هلال، خلال استضافته عبر برنامج «مدد» المذاع عبر شاشة قنوات «الحياة»، أنه كان يعمل بقبة الغوري لمدة 8 سنوات، وقد عرض عليه إقامة حفل بها، وكان ينتظرها الجمهور، وأغلبه من الشباب، بعكس عام 2008، فاليوم أصبح الإنشاد أسهل كثيرا وله العديد من الجماهير الذين يتابعونه ويرغبون في سماعه.

لقب منشد الشارقة

وتابع المشند، بأن مسابقة منشد الشارقة الموسم التاسع، كانت حلم حياته وكان يرغب في الحصول على لقبها، وحصل عليه بعد تأخير مرتين وبدأ الاستعداد للمسابقة للوصول إلى العالمية، إذ يعتبر أول مصري يحصل على الجائزة عام 2017، وقد شارك في العديد من المناسبات الدينية بجامعات داخل مصر وخارجها منها: جامعة القاهرة، وجامعة القاسمية بالإمارات.