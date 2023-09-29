الداخلية تواصل توزيع السلع الغذائية ومستلزمات الدراسة بالمناطق الأكثر احتياجا

تواصل وزارة الداخلية توزيع عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفي إطار مبادرة «كلنا واحد».

المبادرة شهدت توجه مأموريات من قطاع المشروعات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن إلى المناطق الأكثر احتياجا لتوزيع السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية.

كما أشاد المواطنون بالمبادرة، ودور وزارة الداخلية، الذي لا يتوقف عن دعمهم.