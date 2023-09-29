باحثة في جامعة إيهوا: المجتمع الكوري منغلق وبدأ مؤخرا الانفتاح على العالم

استضاف الإعلامي أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC»، الطالبة آية كارم محمود، باحثة دكتوراه في اللغة الكورية بجامعة إيهوا في سيول الكورية.

تأثير الحرب على الكوريين

أوضحت أن تحية الكوريين بعضهم البعض يتضمن جملة «هل أنت أكلت؟»، والتي يقصد بها «كيف حالك؟»، ويرجع قولهم هذه الجملة بسبب ما تعرض له الشعب الكوري خلال الحرب بين الكوريتين، حيث عاشوا في الماضي فترة جوع، واضطروا حينها لتناول لحم الكلاب.

وأشارت إلى أن الأجداد الكوريين يعتبرون أنه في لحم الكلاب قوة ومفيدة لصحة الإنسان، إلا أن الشباب الكوري حاليا يرفضون تناول لحم الكلاب.

اختلاف الثقافات

وعن الاختلاف بين الثقافتين الكورية والمصرية، لفتت إلى أن الكوريين مختلفون عن الثقافة الغربية والعربية على حد سواء، إلا أن المجتمع الكوري محافظ ومنغلق على نفسه، وبدأوا مؤخرا الانفتاح على العالم وقبول الثقافات الأجنبية والعربية.

وأفادت أن هناك ثقافات في كوريا لا نقبلها في المجتمعات العربية خاصة في المعاملات مع البشر أو الانفتاح في التفكير.