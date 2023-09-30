عزة مصطفى: نحتاج إلى المعارضة الوطنية الرافضة للفوضى والداعية للاستقرار

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الهدامين والساعين لإسقاط الدولة معروفين ولن يتوقفوا لأنهم بيشتغلوا بأجر لعمل ما يقومون به.

المعارضة الوطنية

وتابعت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «معروف مين الدول ومين الجهات اللى بتصرف عليهم.. دول بقى لا يهمهم بلد ولا ولد ولا وطن ولا استقرار ولا يهمهم حاجة خالص غير سقوط مصر وتبقى مصر زيها زي الدول اللي حواليها بلا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل».

وكشفت الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك فرقا بين المعارضة الوطنية وبين من يريد إسقاط الدولة وإسقاط مؤسساتها وتحقيق الفوضى الخلاقة.

وتابعت، أن المعارضة الوطنية مثل رأى أسامة الغزالي حرب، عندما سجل اعتراضه أمام الجميع على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ثم قال مع مرور الأيام غيرت رأيي والعاصمة الإدارية ستصبح نيويورك مصر.

وأوضحت الإعلامية عزة مصطفى، أن الغزالي حرب أكد أن العاصمة الإدارية ستكون مكانا جاذبا لكل الشركات التي تعمل في المنطقة.

واستطردت: «عايزين نتصالح مع نفسنا في ظل الظروف العالمية وفي ظل البلاد اللي وقعت حوالينا والواقع اللي بنشوفه من 2011.. البلاد اللي وقعت ماقمتش تاني».