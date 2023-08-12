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عزة مصطفى تحذر من تزييف الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي: خطر يلاحق البشر

كتب:

محمد أيمن سالم
08:13 م | السبت 12 أغسطس 2023
الإعلامية عزة مصطفى

الإعلامية عزة مصطفى

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، انتشار جرائم تركيب الصور والفيديوهات باستخدام برامج الفوتوشوب، خاصة مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي يمكنها التزييف العميق وإنتاج فيديوهات وصور لأشخاص ليس لهم علاقة بالمحتوى المصنوع.

تزييف الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي

وأضافت مصطفى، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «لازم ناخد بالنا كويس، لأن في برامج كتيرة اسمها التزييف العميق، ودي مشكلة كبيرة مقابلانا، وهاتقبلنا كتير فيما يتعلق بالأمن والسلم المجتمعي، لأن الذكاء الاصطناعي المخيف أصبح خطر بيلاحق البشر».

استخدام الذكاء الاصطناعي

وحذرت عزة مصطفى من خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الابتزاز الإلكتروني وإنتاج المحتوى المفبرك والمعدل بغرض طلب فدية أو أموال من الآخرين واختراق خصوصيتهم.

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