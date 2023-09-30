نواب وأحزاب: الرئيس تحدث بلغة الأرقام لإطلاع المواطنين على جهود التنمية

أشاد عدد من نواب البرلمان وقيادات الأحزاب بمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، الذى انطلق، اليوم، لعرض الإنجازات والمشروعات التى جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن التحديات التى تواجه الدولة، فى إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين وخاصة الشباب.

«عوض الله»: نعيش طفرة فى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر

وأكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الإنجازات فى عهد الرئيس السيسى غير مسبوقة فى الطاقة التقليدية الجديدة والمتجددة، فضلاً عن الاتجاه نحو الطاقة النووية لتوليد الكهرباء والاعتماد على الاقتصاد الأخضر. وأشار إلى أن نسبة الطاقة المتجددة وصلت إلى 11% من المستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والمقرر أن تبلغ 45% بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن مصر اتجهت إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر وتتحول إلى مركز إقليمى للطاقة.

ونوه بأن الاكتشافات البترولية تضاعفت بنسبة كبيرة فى ظل تزايد اتفاقيات ومشروعات البحث والتنقيب بالتعاون مع شركات عالمية ومحلية، وكان من أبرز الاكتشافات فى قطاع الغاز الطبيعى حقلا ظُهر ونور، حيث حقق إنتاج ظُهر الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز والتصدير، بالتوازى مع مشروعات إسالة الغاز التى ساعدت على تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة لتوفير العملة الصعبة.

وأكد أن الاستراتيجية تضمنت زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية، من خلال إنشاء مصافٍ جديدة للبترول أو تطوير المصافى الحالية للوصول إلى الاكتفاء الذاتى.

«عمار»: ضخ شرايين التنمية لبناء الدولة الحديثة

وقال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن ما أنجزته الدولة على مدار الفترة الماضية ثمرة لحلم صاغه الشعب العظيم بعزيمة وتحدٍ، منذ أن قرر أن يثور على من حاول سلب آماله وتطلعاته واختطاف وطنه وسرقة هويته، فكانت «حكاية الوطن». وأشار «عمار» إلى أن إنجازات الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية، سواء فى مجال البناء والتعمير والنهوض بكل المؤسسات أو فى مجال الحرب على الإرهاب الغاشم، يؤكد الإرادة القوية فى تغيير الواقع وضخ شرايين التنمية لكافة محافظات الجمهورية والتى تُوجت بإطلاق مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف، وبناء الدولة الحديثة.

وأوضح أن الرئيس حرص على وضع خطة شاملة للعبور من تبعات الأزمة الحالية نتيجة التداعيات العالمية المحيطة، والتى كانت فى مقدمتها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط ووضع محدودى الدخل على رأس الأولويات، من خلال مسار آمن ومتوازن يسعى لمد شبكة الحماية الاجتماعية وتأمين الاحتياجات الأساسية، وبالتزامن يعمل على وضع السياسات الاقتصادية اللازمة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدفع عجلة الإنتاج بعدما أنفقت الدولة 400 مليار دولار على مشروعات تطوير البنية التحتية.

وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، الخبير الاقتصادى، إنَّ مؤتمر «حكاية وطن»، الذى انطلق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، خطوة مهمة لكشف وعرض إنجازات الدولة فى مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة. وأضاف «غنيم» أنَّ الرئيس السيسى يتحدث بلغة الأرقام فى كل المؤتمرات والندوات واللقاءات، لإطلاع المواطن البسيط على كل التفاصيل الخاصة بالمشروعات القومية التى تم وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع.

وتابع: «حديث الرئيس يتسم بالمصداقية والشفافية التامة، وسبق أن أعلن ذلك أكثر من مرة بأن حق الشعب أن يعرف ما يجرى والخطوات المبذولة فى كل الملفات والمجالات فى ظل التداعيات العالمية، ليعلم المواطن حجم الجهد المبذول وأن هناك خطوات جادة على أرض الواقع».

وأشار إلى أنَّ الدولة شهدت خلال السنوات الأخيرة كمّاً من المشروعات لم تشهده على مدار عصور، والعمل يسير وفقاً لرؤية ومنهجية فى كافة الملفات.

«المصريين الأحرار»: رسائل ترد على أبواق الكذب والتقليل من النجاحات العظيمة

ووصف الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، المؤتمر بأنه بانوراما استعادة وطن استطاع أن يحقق الإعجاز رغم جميع التحديات، مؤكداً أن كلمة رئيس الوزراء خلال فعاليات المؤتمر تعكس حجم الجهود المضنية لوضع أسس بنيان الجمهورية الجديدة، وبمثابة رد قاطع على أبواق الكذب وأصوات العداء التى تحاول التقليل من حجم النجاحات العظيمة.