رئيس الجالية المصرية في باريس يطالب بترشح السيسي لاستكمال التنمية

طالب صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس، بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالاً لمسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أنّ الرئيس السيسي استطاع تغيير وجه الحياة في مصر تمامًا: «نثق في الرئيس السيسي كزعيم.. نقل مصر من أسوأ الأحوال وكلنا فخر في تأييده والوقوف بجانبه».

استكمال مسيرة التنمية والبناء

وقال صالح فرهود، في حديثه لـ «الوطن»، إنّ الرئيس السيسي يفعل ما يقوله بصدق وإخلاص لشعبه، لذا نحن جاهزون ومستعدون لدعمه استكمالًا لمسيرة التنمية والبناء، لافتًا إلى أنّ مناخ الاستثمار في مصر عظيم والدولة انتهبت لهذا الأمر جيداً، لذا يجب توفير مزيد من التحسينات وأبرزها سياسية الشباك الواحد.

المصريون في الخارج هم أهم اقتصاد لمصر الآن

وأكد رئيس الجالية المصريية بباريس، أنّ المصريين في الخارج أهم اقتصاد لمصر الآن، والركيزة الاقتصادية الكبرى للمصريين، فتحويلاتهم لمصر تتخطى 100 مليار دولار سنوياً وهذا فخر لنا، لذا تهتم مصر بهم بشكل كبير، مؤكدا تدشين حملات دعم لتأييد الرئيس السيسي منها حملة «كن مع الوطن»، بالتنسيق مع عدد كبير من الجاليات المصرية، وأنهم سيحررون توكيلات الأيام القليلة المقبلة؛ لتأييد الرئيس السيسي.

وتابع: «نحرص على عقد لقاءات مكثّفة مع الشباب الفترة المقبلة لتوعيتهم بما حققته مصر من إنجازات على أرض الواقع، والجهود المبذولة في البناء والتعيمر في مصر بسواعد أبنائها».