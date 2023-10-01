أحمد موسى: «الإخوان لا بتوع ربنا ولا ليهم علاقة بالدين»

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية قتلت المصريين، ودمرت اقتصاد الدولة خلال فترة حكمها، موضحا أنهم يريدون عودة الفوضى من جديد.

مشاهد القتل في الشوارع بسبب الإخوان

أضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «هفضل أقول وأعرض ما فعلوه، عشان مشاهد القتل في الشوارع نسيناها، والله العظيم نسينا كل ده والتفجيرات وقتل السائق في المنصورة».

وأردف موسى، أن سيدات مصر تعرضن للضرب من خونة الإخوان، ومواطنون تم سحلهم على أبواب الاتحادية في فترة حكم الإخواني محمد مرسي.

واستكمل: «تقولي أقعد معاه وأصالحه وأحط أيدي في أيده، والله ما في واحد يجرؤ يفتح فمه ويقول الإخوان يرجعوا، وما بينا وبين الإخوان دم ليوم الدين وليس سياسة».

الجماعة لا علاقة لها بالدين

وأردف أن الرئيس السيسي أكد خلال 2015 أنه لن يكون هناك مكتب إرشاد في مصر طالما أنه موجود على رأس الحكم، موضحا أن الرئيس عارف أن الجماعة دول لا بتوع ربنا ولا ليهم علاقة بالدين وأخطر حد على الدين والناس.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن نعمة الأمن أولا وعاشرا ومليون وبعدها تيجي أي حاجة تاني، ومسئولية الشعب المصري أن نحافظ على ما نحن فيه، ولا زال أمامنا تحديات كثيرة.