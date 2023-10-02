بالأرقام.. «حكاية وطن» يستعرض إنجازات «التضامن» ضمن مشروع «2 كفاية»

استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته السبت الماضي، وتنتهي اليوم، إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية

إنجازات «التضامن» ضمن مشروع «2 كفاية»

- تنفيذ 9.3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم اسرة.

- أكثر من 20 مليون مشاهد للحملات الإعلانية الخاصة بمشروع 2 كفاية.

- 425 ألف سيدة ترددن على عيادات 2 كفاية.

- تنفيذ 4374 ندوة توعوية بحضور 500 ألف رجل وسيدة.

- 56 ألف مستفيد من السيدات والأطفال اللاتي حصلن على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وأطفال بـ5 محافظات، في حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل».

- رفع وبناء قدرات 2000 مثقفة مجتمعية.

- يشارك بمشروع 2 كفاية 130 كادر طبي.

- يشارك بمشروع 2 كفاية 300 كادر مالي.

- تدريب المشاركين في المشروع على البرامج المتخصصة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

- تنفيذ 703 آلاف مكالمة تليفونية للتوعية بجائحة كورونا وكذلك المتابعة أثناء تفشي الجائحة.

- 325 ألف سيدة استخدمن وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 77% من عدد السيدات المترددات على عيادات 2 كفاية.