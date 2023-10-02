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«حكاية وطن» يستعرض جهود «التضامن» ببرنامج «وعي للتنمية المجتمعية»

كتب:

منة عبده
05:07 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
برنامج وعى للتنمية المجتمعية.. أرشيفية

برنامج وعى للتنمية المجتمعية.. أرشيفية

استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته السبت الماضي، وتنتهي اليوم الاثنين، جهود وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» خلال 9 سنوات، والتي جاءت كالتالي:

جهود «التضامن» ضمن برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»

- زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2.5 ألف رائدة إلى 15 ألف رائدة اجتماعية.

- تنفيذ حملة زوجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانونية 18 سنة بإجمالي 30 مليون مستفيد.

- تنفيذ حملة 16 يوم عنف ضد المرأة تشمل كل الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل وأشكال العنف الأسري بإجمالي 11 مليون مستفيد.

- تنفيذ المرحلة الأولى من حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل بعدد 5 محافظات بإجمالي 112.5 ألف أسرة مستفيدة، والتي حصل على 30 ألف مستفيد منها على مشروعات صغيرة.

- 55 ألف مستفيدة من خدمات تنظيم الأسرة والصحة ا̈لإنجابية.

- تنفيذ حملة نقدر نحول الإعاقة لطاقة للكشف المبكر عن الإعاقة في 8 محافظات بإجمالي 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلى 3 سنوات.

- تنفيذ حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة (جريمة ختان الإناث، مناهضة زواج الأطفال، تعليم البنات، التربية الأسرية الإيجابية)، والتى استفاد منها 875215 مستفيدا.

- تنفيذ حملة «علشان ولادكم.. احسبوها صح» لنشر نشر التوعية بعدد من القضايا الاجتماعية المهمة مثل الحد من الزيادة السكنية، ومناهضة ختان الإناث، وزواج القاصرات، وعمل الأطفال، والتربية الإيجابية.

- تنفيذ 160 لقاء جماهيريا بإجمالي مليون مستفيد.

- تنفيذ 400 ألف ندوة بإجمالي 4 ملايين مستفيد.

- تنفيذ مليون زيارة منزلية.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.