أوراق تحويل طلبات الممارسات إلى عداد كودي.. قنن وضعك ووفر الاستهلاك

في ظل كثرة الأعباء الماية التي تواجهها الأسرة، يبحث الكثيرون عن طريق لتوفير الأموال وترشيد الاستهلاك، عن طريق تغيير الممارسات الخاطئة ومحاولة استخدامها بشكل صحيح وآمن، وتتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر إمكانية التحكم في الفواتير عن طريق تقنين الأوضاع، وخاصة للأشخاص الذين يدفعون ممارسة كبيرة.

الأوراق المطلوبة لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عن الأوراق المطلوبة لتحويل ممارسة العداد وتوفير الاستهلاك، وجاءت على النحو التالي:

- صورة العقار من الخارج.

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- صورة أحدث ايصال سداد ممارسة.

هل توجد عدادات موفّرة في الأسعار؟

ويتساءل الكثيرون من المواطنين هل توجد عدادات موفرة في الأسعار؟ سواء كان العداد القانوني أم العداد الكودي، وفي هذا الصدد أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنّ اختلاف اسم العداد لا يؤثر على طريقة الحساب، موضحة أن العداد الكودي والقانوني لا يؤثر في طريقة الحساب، فكل منهما مسبق الدفع ولا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن.

وذكرت الشركة القابضة للكهرباء أن طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، إذ إنّه نفس سعر الكيلووات لكل ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها، موضحة أن الاختلاف فقط يكون في أن العداد الكودي بدون اسم ولايوجد له تعاقد مع الشركة ولايترتب عليه أي حقوق قانونية للمنتفع لكونه عداد مؤقت، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد القانوني أو الاسمي، أما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.