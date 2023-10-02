 5702 فرصة عمل برواتب مجزية في 11 محافظة.. جميع التخصصات مطلوبة

تحرص وزارة القوى العاملة دوما على توفير فرص عمل للشباب، لتقليل نسبة البطالة ومساعدة الشباب في الحصول على فرصة مناسبة للعيش الكريم، وفي هذا الإطار أعلنت الوزارة عن تلقيها طلبات من 34 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5702 وظيفة خالية، في عدة تخصصات بينها تخصصات مناسبة لذوي الهمم، وبرواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

تفاصيل وظائف وزارة القوى العاملة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف وزارة القوى العاملة للشباب على مستوى 11 محافظة، والتي جاءت على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة القوى العاملة

وجاءت التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة القوى العاملة على النحو التالي:

مدير فرع، ورئيس فريق، وأخصائى تمويل، ومحاسبين، ومهندسين، ومشرفين سكن، وأفراد أمن، وعلاقات عامة، وخدمة نزلاء، ومندوبين مبيعات، وسكرتارية، ومندوبين مبيعات، ومسئول سلامة وصحة مهنية، وفنيين جميع التخصصات، وكل أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

التخصصات المطلوبة لذوي الهمم بوظائف القوى العاملة

تضم نشرة التوظيف مجموعة من التخصصات الوظيفية لذوي القدرات بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، وفي إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل.

أماكن العمل بوظائف وزارة القوى العاملة

ذكرت وزارة القوى العاملة أن الوظائف متوفر بـ11 محافظة،هي: القاهرة والجيزة والإسماعيلية وسوهاج ودمياط والقليوبية وأسيوط وقنا والغربيوالمنوفية والمنيا.

موعد التقدم لوظائف القوى العاملة

تأتي هذه الوظائف ضمن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما من خلال الإدارة العامة للتشغيل، يمكن التقدم لوظائف وزارة القوى العاملة خلال شهر أكتوبر. 2023.

كيفية التقدم لوظائف القوى العاملة؟

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الوظائف، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها شركات القطاع الخاص.

ووجه حسن شحاتة وزير العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري الدقة والمصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.