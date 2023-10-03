رئيس «القاهرة الجديدة» يستقبل معاوني رؤساء أجهزة المدن لتبادل الخبرات

استقبل المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مجموعة من معاوني رؤساء أجهزة عددٍ من المدن الجديدة، ضمن مجموعات العمل المكلفة بالمرور على المشروعات القومية بالمدن الجديدة، بهدف تبادل الخبرات والمتابعة الدورية للمشروعات وتذليل أي عقبات، وصقل مهارات وإمكانات معاوني رؤساء الأجهزة وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية.

وبدأت الزيارة باستقبال معاوني رؤساء الأجهزة بمقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حيث أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنّ هناك توجيهات بتمكين الشباب في الأماكن القيادية، معربا عن سعادته بهذا الفكر، حيث كان بين أوائل معاوني رؤساء الأجهزة وخاض التجربة، وأنّ تلك التجربة تصقل خبرات معاوني رؤساء أجهزة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، الدور الرئيسي لجهاز المدينة، وأجاب على الاستفسارات المقدمة من معاوني رؤساء الأجهزة، وتقديم أهم النصائح التي تفيدهم في مسيرتهم الوظيفية نحو الارتقاء بأجهزة المدن الجديدة.

وفي ذات السياق، استعرضت المهندسة ريهام حسن، والمهندس أحمد أبو دنيا، معاونا رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، المشروعات المنتهية والجارية بالمدينة، والتي شملت مشروعات الطرق والمرافق والمشروعات السكنية وغير ذلك.

وانتقل وفد معاوني رؤساء الأجهزة، لإجراء جولة تفقدية في المدينة، شملت مشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالتجمع الثالث، الذي يضم 5328 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (90م2 : 120م2) للوحدة، في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإتاحة المسكن الملائم والميسر لمختلف شرائح الدخل، كما تفقدوا محطة تنقية المياه ومحطة معالجة الصرف الصحي (أوراسكواليا).

وفي ختام الجولة التفقدية، أثنى معاونو رؤساء أجهزة المدن الجديدة على جودة الأعمال التي تم تنفيذها بالمشروعات بالمدينة، وعلى حسن التعاون من مسؤولي جهاز مدينة القاهرة الجديدة في تنظيم الزيارة للمشروعات.