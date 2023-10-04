بعد ذكرها في فيلم النصر.. ماذا تعرف عن عملية عشب النيكل؟

بدأت الحرب المفاجئة التي كانت ضربة مدوية من مصر للكيان الصهيوني المحتل لأرض سيناء، إذ دمر الجيش المصري حصنهم المنيع وهو «خط بارليف» في لحظات، وفي الفيلم التسجيلي باحتفالية نصر أكتوبر في الذكرى الخمسين، روى الفنان أسر ياسين كيف مرت الأيام الأولى من الحرب على رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير التي وصفت تلك الأيام بـ«الكابوس»، وبعد مرور أول أربعة أيام من العمليات حدثت عملية عشب النيكل التي حاولت فيها الولايات المتحدة الأمريكية إمداد اسرائيل بشتى الأسلحة كي تستعيد قوتها، لكنها فشلت في النهاية.

ماذا تعرف عن عملية عشب النيكل؟

وقال «ياسين» خلال الفيلم التسجيلي لاحتفالية حرب أكتوبر إن عملية عشب النيكل أو «نيكل جراس»، أو «حشائش النيكل»، التي جاءت استجابة لاستغاثة رئيسة الوزراء جولدا مائير بالولايات المتحدة الأمريكية قائلة: «أنقذونا من الطوفان المصري»، وسرعان ما بعثت لها بإمداد جوي استراتيجي، وتم شحن 22 ألفا و225 طنا من الدبابات، والمدفعية، والذخيرة، في الفترة بين 14 أكتوبر و14 نوفمبر 1973.

إمداد حيوي بالأسلحة لإسرائيل

كانت عملية عشب النيكل بالغة الأهمية لتمكين القوات الإسرائيلية من إحباط الجيشين المصري والسوري لاستعادة أراضيهم المحتلة من قبل إسرائيل في حرب 1967، وقد كان لها تأثير فوري شامل، حيث ساعدت إسرائيل في استعادة توازن القوى، وإبقاءها على قيد الحياة، بعد تهديد الاتحاد السوفيتى بدعم مصر وسوريا، وأثبتت مدى أهمية القوات الجوية، التي تعمل بالطائرات النفاثة في الحروب.

كيف ذكرت الصحف البريطانية عملية «عشب النيكل»؟

وذكرت صحيفة الديلي ميل عن عملية «عشب النيكل» أن عملية إمداد البنتاجون بجسر جوي أمريكي أعادت القوة لإسرائيل خلال حرب يوم الغفران، والتي أطلق عليها «حشائش النيكل» كما تمت تغطية الجسر الجوي نفسه في الكتب ومقالات المجلات وفي العديد من أوراق الكليات الحربية.

كما كان التهديد بحظر النفط العربي حقيقيًا تمامًا، ولهذه الأسباب، حذرت واشنطن إسرائيل من أنه سيتم حجب المساعدات الأمريكية إذا تم النظر إلى إسرائيل على أنها المعتدي في أي أعمال عدائية جديدة، لكن بعد عبور الجيش المصري لخط بارليف خارت قوى تل أبيب وبعثت برسائل استغاثة حتى يمدها الكونجرس الأمريكي بالجسر الجوي.