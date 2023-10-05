توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. البلاد تتعرض لأمطار ورياح وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وحارا على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون لطيفًا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة أن تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة 6 أكتوبر2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 7 أكتوبر2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 8 أكتوبر 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.