أعلى 3 حسابات توفير بعائد شهري في البنوك المصرية.. يصل لـ18%

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن أعلي 3 حسابات توفير بعائد شهري في البنوك المصرية، حيث يختلف معدل العائد من بنك لآخر بحسب الحد الأدني لفتح الحساب، بالإضافة إلى دورية الحصول على العائد على حسابات التوفير.

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أعلى 3 حسابات توفير بعائد شهري في البنوك المصرية، والمتمثلة في البنك العربي الأفريقي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك التعمير والإسكان، بالإضافة إلى قواعد وشروط فتح الحساب.

حساب «جولدن بلس» من البنك العربي الأفريقي

سعر العائد: 18% بدورية صرف شهري و20% سنوي.

دورية صرف العائد: يصرف العائد بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي حسب إختيار العميل.

الحد الأدني لفتح الحساب: 250 الف جنيه مصري.

الحد الادني لإحتساب العائد: 50 الف جنيه.

يتم احتساب الفائدة على أقل رصيد في خلال الشهر من يوم 1 الي أخر يوم في الشهر.

حساب التوفير من البنك الأهلي الكويتي

سعر العائد: يصل إلى 18%.

دورية صرف العائد: يصرف العائد بشكل شهري أو يومي.

الحد الأدني لفتح الحساب: 5 الاف جنيه مصري.

امكانية الإقتراض حتى 95% من رصيد الحساب.

حساب«ميجا توفير» من بنك القاهرة