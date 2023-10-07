مشروعات «حياة كريمة» تزين قرية السمطا بقنا.. والأهالي: كنا بلا خدمات

تعتبر قرية السمطا في مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، إحدى القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي حظيت بمشروعات خدمية متكاملة ومتطورة، من بناء مجمع خدمات حكومي متطور ومجمع خدمات زراعية.

المباني الحكومية التي زينت القرية، نالت استحسان المواطنين بعد سنوات من الإهمال، متوجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالصعيد.

يقول محمد السيد، أحد أبناء القرية، إن قرية السمطا في دشنا كانت بلا خدمات تقريبا، لكن مبادرة حياة كريمة غيرت القرية بمبانٍ حديثة متكاملة.

أهالي قرية السمطا يشكرون الرئيس السيسي

وأعرب حمادة محمود، أحد أبناء القرية، عن سعادته بما تحقق على أرض الواقع من مجمع خدمات وبريد ووحدة إسعاف ومدارس جديدة، لافتا إلى أن المشروعات حلت الأزمات ولا نحتاج للخروج خارج المدينة للحصول على الخدمات.

ووجه محمد حسن، أحد المواطنين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اهتم بالصعيد الذي عانى لعقود من عدم الحصول على الخدمات في استخراج الأوراق وغيرها من الخدمات.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن قرية السمطا أصبحت من القرى المتطورة بفضل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنها مجمع الخدمات الزراعية بقرية السمطا تجريبا، الذي يقع على مساحة 330 م، وتم إنشاؤه طبقا للنموذج 2 الذي أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويتكون من طابقين وحدة بيطرية على مساحة 180م، وجمعية زراعية على مساحة 150م.

كما يوجد مجمع الخدمات الحكومية على مساحة 400 م، ويتكون من 3 طوابق، يشمل الطابق الأول، مركز تكنولوجي، والطابق الثاني، مكتب سجل مدني، ومكتب شهر عقاري، ومكتب بريد، مكتب تموين، بينما يضم الطابق الثالث، ومجلس محلي، وحدة محلية، وحدة تضامن اجتماعي.

مجمع خدمات حكومية

وأكد أن المجمع يعد أحد 5 مجمعات خدمات تم إنشاؤها بمركز دشنا ضمن مبادرة حياة كريمة، لتنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات.