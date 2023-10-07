فحص 1870 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط وصرف العلاج مجانا

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة دمياط قافلة طبية مجانية، استهدفت منطقة شطا تردد عليها 1870 مواطنا للكشف والحصول على العلاج مجانا.

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التي جرى إطلاقها بمنطقة شطا بمركز دمياط خلال يومي الجمعة والسبت، للوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بجميع القرى، ضمن خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تخصصات مختلفة خلال القافلة الطبية

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه تردد على القافلة الطبية 1870 مواطنا بجميع التخصصات، حيث جرى تحويل 40 حالة إلى المستشفى واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لـ 16 حالة، هذا إلى جانب إجراء 700 تحليل معملي وفحص 27 بالأشعة، و26 حالة أخرى بالسونار.