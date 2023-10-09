«فرصة»: تدريب 2467 مستفيدا من «حياة كريمة» في 8 محافظات خلال سبتمبر

استعرض برنامج «فرصة للتمكين الاقتصادي»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنشطة التمكين الاقتصادي التي قدمها للمستفيدين والمستفيدات من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» داخل المحافظات، خلال شهر سبتمبر 2023، بداية من 1 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر 2023، وذلك عبر إنفوجراف توضيحي، والذي جاء كالتالي:

«فرصة» يستعرض أنشطة التمكين لمستفيدي «تكافل وكرامة» خلال شهر..إنفوجراف

- تدريب وتوظيف إجمالى 2467 مستفيدا ومستفيدة خلال شهر سبتمبر 2023.

- تدريب وتوظيف عدد 724 مستفيدا ومستفيدة في مجال الزراعة وإنتاج النخيل والتمور بمحافظة الفيوم.

- تدريب وتوظيف عدد 600 مستفيدا ومستفيدة بمجال الزراعة وإنتاج الملابس، بمحافظة المنيا.

- تدريب وتوظيف عدد 629 مستفيدا ومستفيدة عمالة إنتاجية بمجال الزراعة والملابس والتغذية، بمحافظة بنى سويف.

- تدريب وتوظيف عدد 36 مستفيدا ومستفيدة بالمجال الإداري، كمنسق مشروع بالجمعيات الأهلية، بمحافظة أسيوط.

- تدريب وتوظيف عدد 116 مستفيدا ومستفيدة بالمجال الطبي في محافظة سوهاج.

- تدريب وتوظيف عدد 160 مستفيدا ومستفيدة بمجالات مختلفة: «إدارية، زراعة، الأمن، النظافة»، بمحافظة الأقصر.

- تدريب وتوظيف عدد 61 مستفيدة بمجال الخياطة والملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية.

- تدريب وتوظيف عدد 34 مستفيدة على وظيفة مقدمي الرعاية الأسرية بمحافظة القليوبية.

- تدريب وتوظيف عدد 141 مستفيد ومستفيدة بواقع 128 بمجال الخياطة والملابس الجاهزة، و13 بمجال التعبئة والتغليف بمحافظة الشرقية.

تغيير نمط الحياة من الإتكالية إلى الاستقلالية

وبرنامج فرصة للتمكين الإقتصادي، هو أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعى، الذي يندرج تحت محور التنمية الإجتماعية، ويوفر البرنامج فرص عمل للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بهدف تغيير نمط حياتهم من الإتكالية إلى الإستقلالية.