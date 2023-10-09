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«نقل النواب» تناقش اتفاقيتين دوليتين لتسيير الحركة على الطرق

كتب:

محمد يوسف
11:17 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023
مجلس النواب - أرشيفية

مجلس النواب - أرشيفية

تجتمع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، الأولى الخاصة بعلامات وإرشادات الطرق، والثانية الخاصة بالسير على الطرق.

وتأتي الاتفاقيتين في إطار جهود الدولة لتسهيل حركة النقل والتجارة؛ تماشيا مع خطتها لتطوير المواني البحرية والبرية، وسد الفجوة بين التصدير والاستيراد.

يذكر أنّ اتفاقية فيينا المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق، تهدف إلى اعتماد نظام دوليّ للسير على الطرق، من خلال توحيد اللافتات والإشارات ورموز وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وانضمت مصر للإصدار الأول من الاتفاقية قبل إلغائه وتعديله.

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