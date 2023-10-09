«الاتحادي الديمقراطي»: تزوير مرشح محتمل للرئاسة توكيلات دليل على فشله في جمع التأييدات

أكد حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، أن تزوير توكيلات لمرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا لـ«الوطن» وسيلة لجأ إليها أحد المرشحين بسبب فشله في الوصول إلى الرقم المطلوب من التوكيلات، والتي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، أن هذه الحيلة لجأ إليها لكتى يتوفى العدد والشروط المطلوبة، وهو فعل وتصرف لن يقبله أحد.

وأكد حسن ترك أنه لا يمكن يمكن الثقة في مرشح يحاول دائمًا التشكيك في مصداقية الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحاول أن يصل إلى أعلى منصب في مصر عن طريق الخدع والتزوير، وكيف يثق المصريون في شخص سيتولي أمورهم وسيصعد على أعلى منصب فى مصر بهذه التصرفات.

قوات الأمن تلقي القبض على 8 أشخاص بحوزتهم توكيلات مزورة

وكانت ألقت قوات الأمن القبض على 8 أشخاص في نطاق محافظات «الإسكندرية، والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنَّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وعثرت قوات الأمن، بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي تولت بطباعة التوكيلات المزورة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.