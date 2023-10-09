عمرة بأقل سعر وعدد أيام وأبسط إجراءات.. «فرصة ما تتفوش» اعرف التفاصيل

تعد زيارة بيت الله الحرام أمنية يرجوها الكثيرون، سواء لتأدية العمرة أو فريضة الحج، ونظرا لارتفاع تكاليف أسعار الحج، فإن الكثيرون يتجهون لأداء العمرة، وتنظم بعض الشركات السياحية أنواعا عديدة من برامج العمرة،ومن بينها برنامج «عمرة الترانزيت»، التي يؤديها المعتمر بأسعار رمزية.

تفاصيل عمرة الترانزيت

في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» تفاصيل عمرة الترانزيت وأسعارها، التي جاءت على النحو التالي:

سعر عمرة الترانزيت

وجذب برنامج عمرة الترانزيت الذي تنظمه بعض شركات الطيران العاملة بالسوق المصري، أعداد كبيرة من المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث يصل سعرها نحو 13 ألفا و500 جنيه، ويشمل تذكرة طيران ذهاب وعودة، وإقامة 4 أيام بأحد فنادق مكة المكرمة، فضلا عن وجود تأشيرة ترانزيت.

وتكتفي شركات السياحة في برنامج عمرة الترانزيت، بحجز تذاكر الطيران ذهاب وعودة بين القاهرة وجدة فقط، وتتغاضى عن ضرورة وجود وجهة ثالثة للمسافرين من مصر، دون اعتبار المدينة السعودية كمحطة ترانزيت.

ما برنامج عمرة الترانزيت؟

وذكر عضو بالجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن برنامج «عمرة الترانزيت» لا تنظمه شركات السياحة المصرية، ولا يجري عبر بوابة العمرة المصرية، حيث لا يصدر للمسافر ضمن هذا البرنامج تأشيرة عمرة، بل يسمح له خلال إقامته بالسعودية والمقدرة بـ96 ساعة بأداء مناسك العمرة.

أسعار العمرة 2023

وتتفاوت أسعار العمرة في مصر وفقًا للفترة التي يتم فيها السفر، ففي الوقت الذي تراوحت فيه أسعار برامج عمرة المولد النبوي المستوى الاقتصادي خلال شهر سبتمبر الماضي ما بين 25 و30 ألف جنيه، فإن الأسعار خلال شهر أكتوبر المقبل، تتراوح بين 23 ألفًا و28 ألف جنيه، أي انخفاض نحو 2000 جنيه، بحسب أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

محددات أسعار العمرة

ويتحكم في تحديد أسعار العمرة عدة أمور منها: نظام توزيع التأشيرات، إذ يتناسب عدد التأشيرات عكسيًا مع الأسعار، فكلما زادت أعداد التأشيرات المتاحة قل السعر والعكس صحيح، وموعد السفر إلى العمرة فالأسعار بداية الموسم تكون أقل بكثير من أشهر ذروة العمرة في رجب وشعبان ورمضان، كما تتحكم فيه أسعار تذاكر الطيران والفنادق السعودية والضوابط المصرية المنظمة للعمرة لها دور كبير في تحديد سعر البرنامج.