شهداء وإصابات في غارة إسرائيلية على منزل بخان يونس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، مساء اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي لمنزل وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة الأسطل في شارع الأرنب وسط خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة في عمليات القصف على قطاع غزة، حيث شنت سلسلة غارات منذ 3 أيام أعنفها في وسط وغرب مدينة غزة، كما واصلت مدفعية الاحتلال قصف منازل وأراضي المواطنين المحاذية للخط الفاصل شرق وشمال القطاع.