شروط فتح حساب بالدولار في البنوك.. اعرف التفاصيل

أعلنت البنوك تفاصيل فتح حساب بالدولار في البنوك الحكومية والخاصة سواء المصريين أو الأجانب المقيمين في مصر، إذ تطلب البنوك بعض المستندات لفتح حساب دولاري يشمل وجود تدفقات بالعملة الأجنبية مثل حوالات من الخارج، أو من جهة عملة.

شروط فتح حساب الدولار

- تقديم جواز السفر أو صورة رقم قومي مدون عليها الوظيفة.

- حال عدم وجود مهنة يمكن تقديم صورة الرقم القومي الخاصة بالأب أو الزوج للتأكد من وجود تدفقات مالية للعميل.

- تقر البنوك المقدمة لحسابات التوفير بالعملة الأجنبية الدولار سعر فائدة محددة وموحدة على المصريين أو الأجانب المقيمين.

فتح حساب بالدولار في بنك مصر

- بنك مصر الحد الأدنى لفتح الحساب: 200 دولار.

- رسوم فتح الحساب: مجانًا.

- المصاريف الدورية: يخصم 55 جنيهًا كل 3 شهور.

سعر الفائدة تحدد حسب قيمة المدخرات في الحساب المقسم إلى 5 شرائح كالتالي:

- الشريحة الأولى: من دولار إلى 5 ألاف دولار: يتراوح سعر الفائدة سنويا بين 0.81% للعائد الشهري، و1.4% للعائد ربع سنوي، و1.5% للعائد نصف سنوي، و1.6% للعائد سنوي.

- الشريحة الثانية: أكثر من 5 آلاف دولار إلى 50 ألف دولار: يتراوح سعر الفائدة سنويا بين 0.91% سنويا للعائد الشهري، و1.5% سنويا للعائد الربع سنوي، و1.6% للعائد نصف سنوي، و1.7% للعائد سنوي.

- الشريحة الثالثة أكثر من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار: يتراوح سعر الفائدة سنويا بين 1% للعائد الشهري، و1.6% للعائد ربع سنوي، و1.7% للعائد نصف سنوي، و1.8% للعائد السنوي.

- الشريحة الرابعة أكثر من 250 ألف دولار إلى 500 ألف دولار: يتراوح سعر الفائدة سنويا بين 1.1% لدورية صرف العائد الشهري، و1.7% للعائد ربع سنوي، و1.8% للعائد نصف سنوي، و1.9% للعائد السنوي.

- الشريحة الخامسة أكثر من 500 ألف دولار: يتراوح سعر الفائدة بين 1.2% لدورية صرف العائد الشهري، و1.8% لدورية صرف العائد ربع سنوي، و1.9% لدورية صرف العائد نصف سنزي، و2% لدورية صرف العائد السنوي.

فتح حساب بالدولار في البنك الأهلي المصري

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 100 دولار.

- مصاريف فتح الحساب: 36 جنيهًا تشمل مصاريف الدمغة.

- المصاريف الدورية: 60 جنيهًا تخصم كل 3 شهور.

- سعر العائد يختلف من شريحة إلى أخرى وحسب قيمة الشريحة.

فتح حساب بالدولار في بنك CIB

- الحد الأدنى لفتح حساب (Savers): ألف دولار.

- رسوم فتح الحساب: 30 جنيهًا.

- المصاريف الدورية 70 جنيهًا يخصم كل 3 أشهر.

- سعر الفائدة: تحدد من أول 5 آلاف دولار ودون ذلك لا يقر عائدا الذي يتباين من شريحة إلى أخرى حسب قيمة المدخرات في الحساب المقسم إلى 4 شرائح كالتالي:

- الشريحة الأولى: من 5 آلاف دولار إلى أقل من 50 ألف دولار: تتراوح سعر الفائدة سنويا بين 0.10% لدورية صرف العائد اليومي الشهري، و0.25% لدورية صرف العائد شهري، و0.5% للعائد ربع سنوي.

- الشريحة الثانية: من 50 ألف دولار إلى أقل من 250 ألف دولار: يتراوح سعر الفائدة سنويا بين 0.20% لدورية صرف العائد اليومي، و0.5% سنويا للعائد الشهري، و0.6% للعائد الربع سنوي.

- الشريحة الثالثة من 250 ألف دولار إلى أقل من 500 ألف دولار: تتراوح سعر الفائدة سنويا بين 0.25% لدورية صرف العائد اليومي، و0.6% للعائد الشهري، و75% للعائد ربع سنوي.

- الشريحة الرابعة من 500 ألف دولار إلى فوق: تتراوح سعر الفائدة سنويا بين 0.5% لدورية صرف العائد اليومي، و0.85% لدورية صرف العائد الشهري، و1% للعائد ربع سنوي.