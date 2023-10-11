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«الهلال الأحمر» ينشر العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بـ«سرطان الثدي»

كتب:

منة عبده
06:57 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
جمعية «الهلال الأحمر المصري».. أرشيفية

جمعية «الهلال الأحمر المصري».. أرشيفية

كشفت «جمعية الهلال الأحمر المصري»، أن «سرطان الثدي» هو أكثر أنواع السرطانات انتشارا بين النساء في العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ويشكل نحو 25% من نسبة الأورام السرطانية التى تصيب النساء، حيث أنه يتم تشخيص امرأة من كل 8 بسرطان الثدي.

وتزامنا مع حلول شهر أكتوبر، والذي يتزامن معه اليوم العالمي لسرطان الثدي 2023، نشرت «جمعية الهلال الأحمر المصري»، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بـ«سرطان الثدي»، وكيفية التقليل من خطر الإصابة به، كالتالي:

«الهلال الأحمر» ينشر العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بـ«سرطان الثدي»

- معدل العمر عند الإصابة.

- البلوغ في سن مبكرة.

- الزواج المتأخر.

- التأخر في الحمل.

- سن انقطاع الدورة الشهرية.

- العامل الجيني.

- وجود تاريخ المرض.

كيفية التقليل من خطر الإصابة بـ «سرطان الثدي»

- اتباع حمية غذائية صحية.

- تناول الغذاء الصحى الغنى بمضادات الأكسدة.

- الأطعمة الغنية بالأوميجا 3.

- الحرص على الرضاعة الطبيعية.

- الإكثار من ممارسة الرياضة.

- تجنب الزيوت المهدرجة.

- الإبتعاد عن اللحوم المصنعة.

- التقليل من السكر المضاف. 

- الإبتعاد عن النشويات المكررة. 

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر المصري، تحرص على نشر العديد من النصائح والموضوعات المهمة، التي تهم عددا كبيرا من المواطنين، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كي تصل لأكبر عدد ممكن من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بفئاتهم وأعمارهم المختلفة.   

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.