«الهلال الأحمر» ينشر العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بـ«سرطان الثدي»

كشفت «جمعية الهلال الأحمر المصري»، أن «سرطان الثدي» هو أكثر أنواع السرطانات انتشارا بين النساء في العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ويشكل نحو 25% من نسبة الأورام السرطانية التى تصيب النساء، حيث أنه يتم تشخيص امرأة من كل 8 بسرطان الثدي.

وتزامنا مع حلول شهر أكتوبر، والذي يتزامن معه اليوم العالمي لسرطان الثدي 2023، نشرت «جمعية الهلال الأحمر المصري»، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بـ«سرطان الثدي»، وكيفية التقليل من خطر الإصابة به، كالتالي:

«الهلال الأحمر» ينشر العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بـ«سرطان الثدي»

- معدل العمر عند الإصابة.

- البلوغ في سن مبكرة.

- الزواج المتأخر.

- التأخر في الحمل.

- سن انقطاع الدورة الشهرية.

- العامل الجيني.

- وجود تاريخ المرض.

كيفية التقليل من خطر الإصابة بـ «سرطان الثدي»

- اتباع حمية غذائية صحية.

- تناول الغذاء الصحى الغنى بمضادات الأكسدة.

- الأطعمة الغنية بالأوميجا 3.

- الحرص على الرضاعة الطبيعية.

- الإكثار من ممارسة الرياضة.

- تجنب الزيوت المهدرجة.

- الإبتعاد عن اللحوم المصنعة.

- التقليل من السكر المضاف.

- الإبتعاد عن النشويات المكررة.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر المصري، تحرص على نشر العديد من النصائح والموضوعات المهمة، التي تهم عددا كبيرا من المواطنين، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كي تصل لأكبر عدد ممكن من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بفئاتهم وأعمارهم المختلفة.