فتح باب التقديم لوظائف شاغرة في 6 معاهد أزهرية بالقليوبية.. اعرف الشروط
كتب:
حسن صالح
01:47 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
قطاع المعاهد الأزهرية
أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية، فتح باب التقديم لوظيفة «شيخ معهد» في 6 معاهد أزهرية تابعة لها، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري.
وظائف شيوخ المعاهد الشاغرة
وأوضح بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن وظائف شيوخ المعاهد الشاغرة تشمل التالي:
- كفر الصهبي الإعدادي بنين.
- كفر الصهبي الابتدائي.
- عرب العليقات الابتدائي.
- بقيرة الابتدائي.
- كفر الشيخ إبراهيم الابتدائي.
- فتيات سرياقوس الإعدادي.
شروط وظائف شيوخ المعاهد الشاغرة بالقليوبية
أوضح بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن التقدم للوظائف وذلك حسب الشروط التالية:
- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهري تربوي مناسب.
- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية.
- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل.
- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.
- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.
- ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.
- ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.
- أن يكون على رأس العمل.
- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط.
- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.
الأوراق المطلوبة للتقديم
وبحسب البيان، فإن الأوراق المطلوبة للتقدم لوظائف شيوخ المعاهد الشاغرة هي:
- طلب مستوفٍ للبيانات.
- صورة من خطاب اجتياز الكادر.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.
- صورة من مباشرة العمل.