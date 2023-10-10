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فتح باب التقديم لوظائف شاغرة في 6 معاهد أزهرية بالقليوبية.. اعرف الشروط

كتب:

حسن صالح
01:47 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
قطاع المعاهد الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية

أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية، فتح باب التقديم لوظيفة «شيخ معهد» في 6 معاهد أزهرية تابعة لها، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر الجاري.

وظائف شيوخ المعاهد الشاغرة 

وأوضح بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن وظائف شيوخ المعاهد الشاغرة تشمل التالي: 

- كفر الصهبي الإعدادي بنين.

- كفر الصهبي الابتدائي.

- عرب العليقات الابتدائي.

- بقيرة الابتدائي.

- كفر الشيخ إبراهيم الابتدائي.

- فتيات سرياقوس الإعدادي.

شروط وظائف شيوخ المعاهد الشاغرة بالقليوبية 

أوضح بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن التقدم للوظائف وذلك حسب الشروط التالية: 

-  أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهري تربوي مناسب.

- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية.

- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل.

- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين. 

-  أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف. 

- ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.

-  أن يكون على رأس العمل. 

- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط. 

- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.

الأوراق المطلوبة للتقديم 

وبحسب البيان، فإن الأوراق المطلوبة للتقدم لوظائف شيوخ المعاهد الشاغرة هي: 

- طلب مستوفٍ للبيانات. 

- صورة من خطاب اجتياز الكادر. 

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها. 

- صورة من مباشرة العمل.

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