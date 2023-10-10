أمين «تحالف الأحزاب»: وقائع التوكيلات المزورة دليل عدم أمانة المرشح الرئاسي المحتمل

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن استعانة بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية بتوكيلات مزورة لخوض الانتخابات، أمر مرفوض سياسيا، ويعاقب عليه القانون المصري.

يجب أن يتمتع بالنزاهة والشفافية

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل في تصريحات لـ«الوطن»، لا يجب استغلال عدم وعي المواطن المصري، وتوريطه في مثل هذه الأمور التي قد تتسبب في مسائلته قانونيا، واستغلال بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية لمثل هذه الأمور، دليل على أنه غير أمين لثقة بعض المواطنين به، وبالتالي لن يكون أمينا على الوطن.

وشدد على أنه يجب على جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، أن يكونوا على قدر المسؤولية، ويتمعتوا بالنزاهة والشفافية في كل تصرفاتهم، مستنكرا استعانة البعض بالتوكيلات المزورة لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أن الشعب المصري رافض لعودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى المشهد السياسي مرة أخرى، بعدما تلوثت أيديهم بدماء شهداء الوطن خلال السنوات الماضية، بعدما فشلوا في إدارة حكم البلاد.

وتابع: «يجب أن يعي المواطن المصري بشكل عام، أن استعانة بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية بتوكيلات مزورة لخوض الانتخابات، دليل على أنه غير أمين على الوطن بالكامل، وليست التوكيلات الانتخابية فقط، كما أن الاستقواء بالخارج مرفوض إطلاقا، ولا يقبل به الشعب المصري».