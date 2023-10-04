أمين الفتوى: ابتلاء الإنسان من سنن الله تعالى ولا تتغير بالدنيا

تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، عن كيفية معرفة المصاب إن كانت مصيبته عقوبة أو ابتلاء لرفع درجاته.

الابتلاء من سنن الله تعالى

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس» على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «إن الابتلاء من سنن الله تعالى في الكون التي لا تتغير ولا تتبدل، ويُبتلى الإنسان في هذه الحياة الدنيا تارة بالخير، وتارة بالشر، وقد يبتلي، الإنسان بشيء ظاهره الشر، لكنه في حقيقته خير كثير، وقد يكون عكس ذلك تمامًا».

وتابع: أن الابتلاء إذا أصاب الإنسان بعد الطاعات التي يؤديها فهذا ابتلاء بالخير لرفع الله تعالى من درجاته في الجنة، أما الابتلاء بالشر فيصيب الإنسان بعد الذنب الذي يرتكبه وقد يكون بسبب تكفير هذه المعصية حتى يتوب فاعلها.