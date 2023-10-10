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رئيس «العربي الناصري»: وجود الرئيس السيسي في الحكم يضمن استمرار التنمية

كتب:

عمرو صالح
09:38 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
تحالف الأحزاب المصرية

تحالف الأحزاب المصرية

قال محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، نؤيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

السيسي وضع مصر في مكانتها المستحقة

وأضاف أبو العلا خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، قائلا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يقطع شوطا كبيرا في الإستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة خلال السنوات الماضية، حيث أطلقت الدولة العديد من المشروعات القومية، أبرزها مشروع قناة السويس، ومشروعات المدن العمرانية الجديدة، والمبادرات الرئاسية التي تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري».

وتابع رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري: «وذلك فضلا عن دوره المحوري في تعزيز شبكة العلاقات الخارجية المصرية، حيث استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يضع مصر في مكانتها المستحقة».

واختتم رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري حديثه قائلا: «الضامن الحقيقي لاستكمال المشروعات التنموية، هو استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، والمرحلة لا تتقبل فكرة تبادل السلطة».

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