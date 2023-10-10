عالم بالأزهر: أعلى درجات الكذب عند الله تحدث على السوشيال ميديا

قال الدكتور حسن خليل، من علماء الأزهر الشريف، إن مواقع التواصل الاجتماعي خطر كبير يحيط بأبنائنا وبناتنا، لافتا إلى أن نشر الأخبار والمعلومات دون التأكد من صحتها يعتبر أمرا مدمرا.

الكذب بين الناس

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «كل ما ينشر على السوشيال من كلمات أو صور أو قصص أو فيديوهات أو أخبار، يتم تناقله دون تثبت مسؤول عنه الإنسان وسيحاسب عليه يوم القيامة، لأنه أشاع الكذب بين الناس».

نشر المعلومات دون تحقق يعتبر أعلى درجات الكذب

واستكمل: «كل ما يسطره الإنسان بيده ولسانه يعتبر سلاح ذو حدين، يأخذ المجتمع إلى أقصى اليمين أو إلى أقصى اليسار، نشر المعلومات دون تحقق يعتبر أعلى درجات الكذب، وهو ما أبلغنا عنه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم»، مستشهدا بالحديث النبوي: «كفى بالمرء كذبا أن يتحدث بما سمع».