«الموارد البشرية» بالسعودية تعلن موعد نزول حساب المواطن لشهر أكتوبر 2023

كشفت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن موعد نزول حساب المواطن لشهر أكتوبر 2023، والذي يعتبر واحد من أهم البرامج الحكومية التي تتيح للمواطنين المتضررين من الأزمات الاقتصادية الحصول على إعانات مادية شهريًا.

وتقدم «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية التي تنشر يوميا، موعد نزول حساب المواطن لشهر أكتوبر 2023، وخطوات الاستعلام وفق وزارة الموارد البشرية بالمملكة

موعد نزول حساب المواطن لشهر أكتوبر 2023

وأعلنت الوزارة السعودية أن موعد نزول حساب المواطن لشهر أكتوبر 2023، هو يوم 10 من شهر أكتوبر.

وبحسب هيئة الموارد فإنّ نزول حساب المواطن يكون في اليوم العاشر من كل شهر، وإذا صادف أن يكون عطلة الأسبوع فإنه يتم تبكير موعد الصرف ليوم 9.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن 1445 برقم الهوية

وتتيح وزارة الموارد البشرية إمكانية الاطلاع على بيانات حساب المواطن من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

- في البداية يجب على المواطن الدخول لبوابة حساب المواطن، أو يمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- يشترط للاستعلام أن يكون للمواطن حساب على الموقع، قم بإدخال رقم الهوية وكلمة السر التي سجلتها من قبل.

- اختيار قائمة دراسة الأهلية.

- ثم يتم اختيار دراسة الأهلية، ستحتاج إلى كتابة الحساب البنكي والتأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم اضغط على أيقونة الاستعلام، وسيعرض لك النظام نتائج الأهلية.

ويمكن الاتصال المباشر مع حساب المواطن على رقم الهاتف 19911، خلال ساعات العمل من الساعة 7:30 صباحًا، وحتى 2:30 مساءً، كما يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر البريد الالكتروني info@hrsd.gov.sa.