شهداء وجرحى في قصف منزلين بحي النصر ورفح

قصف الطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلية منزلا في حي النصر شمال مدينة غزة وآخر في رفح، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحي، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ منزلا بالقرب من مفترق طموس بحي النصر دون سابق إنذار ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

كما نفذت طائرات الاحتلال عدة غارات على مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

كما استشهد مواطنان الليلة نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بجوار برج أبو نحل في رفح جنوب قطاع غزة ، كما استخدمت قوات الاحتلال قنابل الفوسفور المحرمة دوليا في قصفها المتواصل على حي الكرامة غرب غزة .

وأكد شهود عيان أن طواقم الإسعاف عثرت على جثماني مواطنين تحت أنقاض منزل تعرض لقصف بجوار برج أبو نحل في رفح.

قوات الاحتلال وخلال قصفها المتواصل على حي الكرامة استخدمت قنابل الفوسفور المحرمة دوليا

وأفاد الشهود بأن قوات الاحتلال وخلال قصفها المتواصل على حي الكرامة استخدمت قنابل الفوسفور المحرمة دوليا دون معرفة حجم الخسائر البشرية نتيجة لعنف القصف والدمار الهائل الذي لحق بالمكان الأمر الذي يمنع وصول الإسعافات إليهم.