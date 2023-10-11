رئيس «6 أكتوبر»: رفع الإشغالات بمحاور المدينة للقضاء على العشوائية

صرح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم أمس الثلاثاء، شن حملة إزالات لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات البناء بالقطاعين الجنوبي والشمالي، في إطار جهود الجهاز المستمرة للقضاء على العشوائية ومنع ظاهرة الباعة الجائلين والاستيلاء على الطريق العام وإعاقة حركة المرور.

الإسكان تشن حملة لإزالة العشوائيات بمدينة 6 أكتوبر

قال "النجار" إن حملة القطاع الجنوبي استهدفت الحي الثاني، وأسفرت عن إزالة روف مخالف لشروط تراخيص البناء، رفع إشغالات الباعة الجائلين وفتح الطريق أمام المارة وتيسير حركة المرور بالمحور المركزي ومحور الكفراوي .

أضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، كما أسفرت حملة القطاع الجنوبي عن غلق مخل كشري شهير في تعاونيات 103 جنوب الأحياء، وكذا رفع كشك مخالف بجوار معهد البحوث بجنوب الاحياء.

إزالة زيادة في النسبة البنائية بكمبوند كارما سيتي

أشار "النجار" إلى أن حملة القطاع الشمالي أسفرت عن إزالة زيادة في النسبة البنائية بالعمارة رقم ١٠ بكمبوند كارما سيتي، فضلا عن رفع الإشغالات والقيام بأعمال نظافة الطرق الرئيسية بمحور جمال عبد الناصر .

شدد "النجار" على ضرورة تكثيف الحملات الصباحية والمسائية يوميا؛ للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية، مؤكدا بأنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.

مصطفى : الحملة تمت بالتعاون مع شرطتي المرافق والتعمير و قسم شرطة التعمير

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه في حالة وجود أى شكاوي يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة 6 أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الجدير بالذكر، أن حملة القطاع الجنوبي تمت تحت إشراف رمضان عبد الصمد نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي، بحضور فريد شوقي مدير إدارة الازالات والإشغالات بالقطاع، وتمت حملة القطاع الشمالي بإشراف محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجهاز بحضور ماهر سعد مدير إدارة الإشغالات بالقطاع الشمالي والغربي بالتعاون مع شرطتي المرافق والتعمير بقيادة العميد ضياء سعد رئيس قسم شرطة التعمير وبمشاركة إدارة النظافة والتجميل .