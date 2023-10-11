الاتفاق على إنشاء مدارس وجامعات أجنبية خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أنه تم الاتفاق على إنشاء مدارس أجنبية خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد أول استثمار خارجي في مجال التعليم بالعاصمة الإدارية.

إحداث نهضة تعليمية في مصر

ولفت خالد عباس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن العاصمة تضم عدداً من المدارس والجامعات الدولية لإحداث نهضة تعليمية في مصر، منوها إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مدرسة إنجليزية خاصة، رائدة في مجال التعليم بالمملكة المتحدة، حيث تمتلك خبرة لأكثر من 125 عاماً وتشتهر بنتائجها الأكاديمية المتميزة.

وتابع عباس: «الشركة تستهدف بمكانتها التي وصلت لها التفاوض مع كبرى الشركات العالمية في مجال التعليم».

الاستثمار في التعليم

واختتم عباس: «تأتي الاتفاقية مع المدرسة الإنجليزية في إطار خطة استثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في التعليم على المستويين المحلي والإقليمي».