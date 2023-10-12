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عضو بـ«النواب»: توجيهات السيسي بإرسال مساعدات إلى غزة تؤكد دور مصر التاريخي

كتب:

أحمد الشرقاوي
04:00 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
النائب أحمد سعد نويصر

النائب أحمد سعد نويصر

قال أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية وغذائية إلى غزة، وتأكيده لرئيس وزراء بريطانيا استمرار تقديم كل المساعدات للشعب الفلسطيني، يؤكد دور مصر القوي والتاريخي لدعم القضية الفلسطينية.

إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته

وطالب خلال تصريحات صحفية بتكثيف الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته، موضحا أن الرئيس السيسي يعمل على دعم القضية الفلسطينية، ووقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال تكثيف الاتصالات مع دول العالم.

وأكد ضرورة تبني رؤية مصر الواضحة والحاسمة ما قبل 4 يونيو 1967 في إقامة دولة فلسطين المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن تقديم المساعدات الطبية والغذائية الشعب الفلسطيني تستهدف تخفيف الأعباء والضغط عليه، نتيجة ضربات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لمدة ستة أيام متتالية.

تكثيف الجهود لخفض التوتر

وشدد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

 

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