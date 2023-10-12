أمين الفتوى: لا بناء للحضارة بدون استقرار الأسرة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرآن تحدث كثيرا عن القطبين اللذان يكونا الأسرة، فذكر مصطلحات تدل على الترابط، لافتا إلى أنه بدون الزوج والزوجة لا يكتمل الكون.

أوائل الحضارة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «القرآن الكريم ركز على ثلاث نقاط مهمة، أولها مسألة السكن، لأن الإنسان لا يستطيع بناء حضارة وهو غير مستقر نفسيا، ده لو الإنسان عنده مشكلة فى بيته بيكون متوتر ومشغول بالمشكلة، فأصل الأسرة استقرار، فلو خرجت عن المقصد وهو السكن، وهو الاطمئنان، وليس السكن فى البيت، يعنى تلاقى الزوج فى ناحية والزوجة فى ناحية أخرى، ده خروج عن المقصد».

واستكمل: «النقطة الثانية هي المودة، ولم يختصرها في الحب، فهما أكبر قيمة من الحب، فالمرأة هي التيث تجعل نوع حب من البيت، فنفرة المرأة من الزوج ومنعه من حقه الشرعي، هذا يسبب ارتكاب الحرام، وهذا مقصد أساسي، والرحمة هى إنجاب الولد وهى النقطة الثالثة».