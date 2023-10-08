1500 جنيه إيرادات فيلم ع الزيرو في دور العرض خلال 24 ساعة

حقق فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، رقمًا هزيلًا في شباك تذاكر السينما أمس السبت، إذ جاءت إيراداته بنحو ألف و550 جنيه، وجاء في مراكز متأخرة بقائمة الإيرادات اليومية بالنسبة للأفلام المعروضة حاليًا أبرزها فوي فوي، حسن المصري، وش في وش، العميل صفر، بيت الروبي، مستر إكس، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، رغم مرور أكثر من 9 أسابيع على عرضه بمبلغ يقدر بنحو 13 مليونًا و500 ألف جنيه، بعكس فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج الذي حقق نحو 20 مليون جنيه في 3 أسابيع عرض بالسينما.

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، إسلام إبراهيم، جومانة مراد، شريف دسوقي، محمد لطفي، الطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.

قصة فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم ع الزيرو من خلال شخصية حمزة دراجون وهو أب يقوم بدوره محمد رمضان يعمل في مجال الموسيقى، وبسبب مرض ابنه الوحيد، يجد نفسه متورطًا في مواقف صعبة تهدد حياته في ظل وجود عصابات خطيرة ومافيا الاتجار بالأعضاء البشرية، وكل ذلك في إطار إنساني ملئ بالتشويق والإثارة.