إيرادات 3 آلاف جنيه.. فيلم «ع الزيرو» لمحمد رمضان مهدد بالسحب من السينما

تراجعت إيرادات فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، إلى المركز قبل الأخير في قائمة الإيرادات اليومية لشباك تذاكر السينما، وأصبح مهددًا بالسحب من دور العرض السينمائي لتحقيقه أرقاما هزيلة، إذ حقق أمس 3 آلاف و474 جنيها، وجاء في المركز الأخير فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي بألفين و561 جنيها وهو مهدد بالرفع من دور العرض الساعات القادمة، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، على مدار 8 أسابيع عرض بنحو 13 مليونا و480 ألف جنيه، وفيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي بـ16 مليونا و500 ألف جنيه في 8 أسابيع بالسينما.

أبطال فيلم «ع الزيرو»

فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، جومانة مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، الطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.

قصة فيلم «ع الزيرو»

تدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني مليئ بالتشويق والإثارة، من خلال شخصية حمزة دراجون الذي يعمل «dj»، ويقوم بدوره محمد رمضان، ويتورط مع عصابات خطيرة ويجد نفسه محاطًا بالخطر في ظل مرض ابنه الوحيد.