فوز أحمد البلتاجي بمقعد نقيب أطباء دمياط

أعلن دكتور هلال محمد هلال وكيل مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات نقابة أطباء دمياط، فوز الدكتور أحمد البلتاجي بمقعد نقيب أطباء دمياط.

إعلان نتيجة انتخابات نقابة الأطباء بدمياط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بدمياط بقيادة الدكتور هلال محمد هلال وكيل مجلس نقابة الأطباء، ورئيس لجنة الإشراف على الانتخابات فوز دكتور أحمد البلتاجي بمقعد نقيب الأطباء، والدكتور وليد أبو الخير، خالد بصل، ومحمود مشعل، وكمال سلامة أعضاء تحت السن وفوق السن.

يأتي ذلك بعد مشاركة جموع الأطباء بالإدلاء بأصواتهم اليوم الجمعة بعد فتح اللجان الانتخابية بمقر النقابة بعمارة الشرق للتأمين من الساعة 9 صباحا وحتى الـ 5 مساءا.

حضور القوي دليلاً على نجاح العملية الانتخابية

يقول الدكتور أحمد عريف عضو لجنة الإشراف على انتخابات نقابة أطباء دمياط في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حضور اليوم جموع الأطباء للإدلاء بأصواتهم كان دليلا قويا على نجاح العملية الانتخابية وبالتالي نجاح للنقابة وتمثيلا جيدا لجمعيتها العمومية.

وأوضح أن انتخابات الأطباء تحكمها قوانين ولوائح وأعراف، والجميع ملتزم بها لإخراج العملية الانتخابية بصورة لائقه وفي أحسن حال.