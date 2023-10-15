الكشف الطبي على 1030 مواطنا ضمن قافلة مجانية في قرية كفر مروان بالقليوبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية كفر مروان بكفر شكر، على مدار يومين، حيث جرى الكشف خلالها على 1030 مواطنا مجانا من خلال وجود 7 عيادات طبية.

تكثيف القوافل الطبية

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، في بيان، أن القافلة جاءت في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

الكشف الطبي المجاني

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، أن أعمال القافلة تنوعت بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة الباطنة والأطفال والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان ورمد.

وأشار وكيل الوزارة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.