دورة تدريبية لتحسين أداء العاملين في الأشعة المقطعية بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، افتتاح فعاليات الدورة التدريبية في مجال الأشعة المقطعية برعاية الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة والسكان.

تكثيف الدورات التدريبية للارتقاء بمستوى الطاقم الطبي

وأضاف «الجزار» لـ«الوطن»، أن الفعاليات تتم في إطار تكثيف الدورات التدريبية للارتقاء بمستوى الطاقم الطبي، وبرعاية الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة لشئون الأشعة، وتحت إشراف الدكتورة سهام السعدني مدير عام الإدارة العامة للأشعة.

خريطة تدريب الأشعة بمستشفيات القليوبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الفعاليات انطلقت في 5 مستشفيات كالتالي:

- مستشفى الخانكة التخصصي

- مستشفى قليوب التخصصي

- مستشفى صدر المرج

- مستشفى القناطر الخيرية المركزي

- مستشفى حميات طوخ

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الفعاليات تستمر 5 أيام بجميع المستشفيات المذكورة، وتنتهي يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى أن الفعاليات تهدف إلى تدريب الفنيين على أحدث الطرق والأساليب العلمية في مجال الأشعة المقطعية، لتوافر أجهزة أشعة مقطعية جديدة بتلك المستشفيات، مشيرا أنه قام بإلقاء المحاضرات فريق من الإدارة العامة للأشعة تحت إشراف الدكتورة سارة عادل، مسئول الأشعة بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع مديري المستشفيات المذكورة ومشرفي الأشعة بكل مستشفى.