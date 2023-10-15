أمين الفتوى يرد على سؤال سيدة بشأن مسألة معقدة في الميراث (فيديو)

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول إن والدها توفى وكان لديه 4 بنات وولد، ومن بعده توفى شقيقها، ولم يكن له أولاد، فمن له حق الورث إذن؟

أمين الفتوى يحل مسألة معقدة في الميراث

وقال «عبدالسميع»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لما الوالد توفى المفروض تركته تقسم على 4 بنات وولد، وبالتالي تقسم تركته على 6 أسهم، 4 للبنات وسهمين الابن».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «بعد وفاة الابن يصبح له سهمين في التركة، يتم تقسيمهم على 4 بنات ويحصلوا على الثلثين، ويتم البحث عن أول عصب ذكر إما عمه أو أبناء العم للمرتبة الأقرب، ويحصل على الثلث».

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.