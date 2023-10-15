الفيوم.. «درة الريف» تحصد ثمار التنمية بمشروعات كبيرة

«البناء والإعمار».. عنوان المرحلة الحالية فى الفيوم، بعدما امتدت يد التنمية إلى كل شبر من أرض المحافظة خلال السنوات العشر الماضية، وطال التغيير كل القطاعات من تعليم وصحة وبنية تحتية، بفضل عشرات المشروعات التى أطلقتها الدولة؛ أبرزها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف، ضمن مخطط البناء الحضرى فى «الجمهورية الجديدة».

وتستمر محافظة الفيوم فى تطوير وإحياء المشروعات والتنمية والتمكين الاقتصادى، وتحسين حياة الأسر الأوْلى بالرعاية من خلال المبادرات المختلفة، بهدف رفع مستوى معيشة الفرد. وتضع «حياة كريمة» بصماتها فى عشرات القرى والنجوع والعزب منذ انطلاق المرحلة الأولى لها، بالكثير من المشروعات التى أطلقتها حتى تغيَّر شكل الحياة كلياً.

وبجانب «حياة كريمة»، تعمل جميع مؤسسات الدولة جنباً إلى جنب مع المبادرة الرئاسية لتطال التنمية والتطوير جميع أرجاء المحافظة.

«الوطن» ترصد فى هذا الملف آثار التعمير والتنمية على أرض الفيوم، بلد السواقى والخير والرخاء، وكيف وصل قطار التنمية إلى كل شبر فى المحافظة.