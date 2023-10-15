«بنية تحتية وتطوير».. جذب رؤوس أموال للاستثمار و526 مشروعا تنمويا بالفيوم

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الانتهاء من تنفيذ 526 مشروعاً تنموياً بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.7 مليار جنيه فى 6 قطاعات بمحافظة الفيوم، تضم التعليم، والرى، والصحة، والتنمية المحلية، والإسكان، والكهرباء خلال عامى 2019 - 2020، ضمن أهداف التنمية المستدامة.

وتضمنت تلك المشروعات تنفيذ 28 مشروعاً فيما يخص الموارد المائية والرى بتكلفة إجمالية بلغت نحو 189 مليون جنيه، أبرزها محطة رفع وادى الريان، ومحطة رفع البطس الجديدة، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى أبوجندير ثان، ومساقى سيلا، بالإضافة إلى إحلال وتجديد وحدة صحة الأسرة فى قريتى بريشة وهويدى بتكلفة إجمالية بلغت نحو 8 ملايين جنيه.

وفى قطاع التعليم قبل الجامعى، جرى تنفيذ 74 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت نحو 351 مليون جنيه، منها إنشاء وإحلال وتوسعة 994 فصلاً فى كافة المراحل التعليمية، إلى جانب تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية بلغت نحو 564 مليون جنيه، منها محطة معالجة صرف صحى سنهور بطاقة 6 آلاف متر مكعب فى اليوم، وخط مياه قصر الباسل - الغرق الذى يستفيد منه 90 ألف مواطن، ومحطة معالجة العزب بطاقة 10 آلاف متر مكعب فى اليوم، ومحطة معالجة صرف صحى الدمشقين بطاقة 10 آلاف متر مكعب فى اليوم.

وشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 330 مليون جنيه، أبرزها محطة محولات طامية، ومحطة محولات الفيوم، وخط دمو - الغرق السلطانى على محطة محولات مدينة الفيوم الجديدة بطول 5 كيلومترات، فضلاً عن تنفيذ 52 مشروع «كهرباء وإنارة» ضمن برامج وزارة التنمية المحلية بتكلفة بلغت 394 مليون جنيه، تم خلالها تركيب 10 محولات وأكشاك كهرباء، و2764 عمود إنارة، و22 ألف مصباح وكشاف.

وشهدت البنية التحتية القادرة على الصمود تنفيذ 63 مشروع رصف طرق وكبارى وأنفاق بتكلفة إجمالية بلغت 400 مليون جنيه، منها إنشاء وإحلال وتجديد 20 كوبرى، إضافة إلى رصف ورفع كفاءة طرق بطول 76.7 كيلومتر، علاوة على تنفيذ 1248 وحدة إسكان اجتماعى، بالإضافة إلى 3 مراكز تجارية وخدمية وأسواق فى مدينة الفيوم الجديدة، فضلاً عن تنفيذ 123 مشروع أمن ومرور وإطفاء وتدعيم احتياجات وحدات محلية بتكلفة بلغت 81.5 مليون جنيه تضمنت تطوير 53 وحدة محلية، وإنشاء وتطوير 5 نقاط إطفاء بقرى تونس، وسيلا، والعجميين، وتطون، والشواشنة، وتركيب وحدات مراقبة فى الميادين الرئيسية والشوارع.

وفى قطاع مكافحة تغير المناخ وتأثيراته، جرى تنفيذ 157 مشروعاً ضمن برنامج «تحسين البيئة» بتكلفة بلغت 168 مليون جنيه، منها تغطية ترع ومصارف بطول 1.3 كيلومتر، وتوريد 66 معدة نظافة عبارة عن «قلابات، وسيارات كسح ولوادر».

من جانبه، كشف المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الرى بمحافظة الفيوم، عن إنجازات المديرية فيما يخص أعمال تأهيل وتبطين الترع بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك لتقليل هدر المياه وضمان وصولها إلى النهايات لإحياء الأراضى الزراعية، موضحاً أن أعمال التبطين انطلقت مطلع يونيو 2020 ولا تزال مستمرة لحين الانتهاء من كافة الترع والمجارى المائية بمحافظة الفيوم.

37 مشروعاً لتبطين وتأهيل الترع.. وتدشين أول موقف نموذجى إلكترونى بـ30 مليون جنيه

وذكر أنّ عدد مشروعات تبطين وتأهيل الترع والمجارى المائية بلغ 37 مشروعاً، منها 22 فى المراكز التابعة لمنطقة رى شرق الفيوم، و15 فى المراكز التابعة لرى غرب الفيوم، والتى يصاحبها التوسع فى تنفيذ مشروعات الرى الحديث لزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية من المحاصيل، والحفاظ على خصوبة التربة.

وأشار إلى أن «الرى» تستهدف تبطين وتأهيل ترع يبلغ طولها 227 ألفاً و779 كيلومتراً، أى ما يعادل 108 آلاف و393 فداناً، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 554 مليوناً و62 ألفاً و315 جنيهاً، مُشيراً إلى أنّه يجرى العمل فى تأهيل وتبطين الترع بطول 172 كيلو و402 متر، منها 29 كيلو و523 متراً تم الانتهاء منها بنسبة 100%، بينما لا يزال العمل يجرى على قدم وساق فى باقى المساحات.

وأكد «نضر» أنّ مشروعات تبطين وتأهيل الترع والمجارى المائية تأتى فى إطار خطة الدولة لتطهير الترع والمصارف للحفاظ على مياه الرى ومنع هدرها، لتصل إلى النهايات لرى الأراضى الزراعية.

على جانب آخر، جرى تغطية ورصف طريق بحر دار الرماد بتكلفة إجمالية بلغت نحو 54 مليون جنيه، بطول 2500 متر، كونه محوراً مرورياً مهماً يربط شارع النبوى المهندس بشارع جمال عبدالناصر، ويسهم فى تسيير الحركة المرورية بصورة كبيرة. وشهدت الفيوم تطوير موقف الفيوم - بنى سويف، ليصبح أول موقف نموذجى إلكترونى على أرض المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه، والممتد على مساحة تبلغ 9200 متر مربع، بالاشتراك مع هيئة تنمية الصعيد، ضمن منظومة السيطرة الآلية على سيارات النقل الجماعى، والمراقبة بالكاميرات.

وجرى افتتاح وتشغيل الموقف فى مايو من عام 2021، وأصبح موقف سيارات نموذجياً يعمل بأحدث التقنيات الإلكترونية، حيث تم عمل حارات وأرصفة، ورفع كفاءة التندات والحوامل، فضلاً عن تركيب نظام مراقبة متكامل، ومنظومة آمنة لمواجهة الحرائق، ومقاعد انتظار للركاب، وتطوير مبنى إدارى للركاب، ودورات مياه، ولوحات إعلانية، ونظام ذكى لتسجيل عدد السيارات وأرقامها وأسماء سائقيها ومواعيد وصولها، وربطها بأبليكيشن إلكترونى ليجرى إتاحته للمواطنين.

وجرى مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة خلال أعمال التطوير، مع إعداد مخطط لحركة السيارات داخل الموقف، وإدارة الموقف إلكترونياً، وتحديد سعة الموقف من السيارات، كما جرى إنشاء نقطة شرطة فى الموقف بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، ضمن جهود محافظة الفيوم لإحكام السيطرة على المواقف فى عملية النقل الجماعى، والتأكد من تحقيق الانضباط تيسيراً على أهالى المحافظة.

وشمل التطوير زيادة عدة الأرصفة لتصبح 17 رصيفاً، وتركيب شاشات إرشادية، وعمل منظومة إعلامية لإذاعة الإرشادات، وإضاءة ذكية بمصابيح الليد الموفرة، وإنشاء نظام مراقبة إلكترونية، وتنظيم الدخول والخروج آلياً بـ3 مخارج ومدخلين، فضلاً عن تفعيل آليات الدفع الإلكترونى لبونات السيارات، مع توفير نحو 40 محلاً تجارياً بالموقف.

إنشاء مركز خدمات المستثمرين بـ95 مليون جنيه ويضم ممثلين لأكثر من 65 جهة حكومية

وأنشأت محافظة الفيوم أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بالمحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 95 مليون جنيه، والذى جرى افتتاحه فى أكتوبر عام 2021، ويقع المركز على مساحة 5 آلاف متر مربع، منه مبنى مكون من طابقين على مساحة 1000 متر، يقدم إجراءات سهلة وبسيطة لتأسيس وتشغيل الشركات وفقاً لأعلى معايير الجودة، خصوصاً أنه يضم مفوضين وممثلين لأكثر من 65 جهة حكومية مرتبطة بتقديم الأنشطة الاستثمارية.

ويهدف المركز إلى تنفيذ برنامج الدولة لجذب الاستثمارات ودعم مناخ الأعمال من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لتعديل وتأسيس الشركات وميكنة الإجراءات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل الإلكترونى.

ويقدم المركز كل الخدمات لأكثر من 2900 شركة قائمة فى محافظتى الفيوم وبنى سويف فى جميع الأنشطة والقطاعات الاستثمارية المختلفة، بهدف تيسير وسرعة أداء الخدمات الخاصة بتوسعات الشركات القائمة بالفعل، أو جذب شركات وأنشطة استثمارية جديدة.