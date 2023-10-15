القلاع الصناعية.. مجمعات إنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية والزراعية بالفيوم

يُعد إنشاء مجمعات صناعية من أهم الإنجازات التى شهدتها محافظة الفيوم فى الفترة الأخيرة، حيث جرى إنشاء مجمعين للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مدينة الفيوم الجديدة ضمن مبادرة «مصنعك جاهز للترخيص» الذى تنفذه وزارة الصناعة والتجارة فى إطار اهتمام الدولة بالتوسع فى المجمعات الصناعية لدعم الصناعات بمختلف أنواعها وتنميتها لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى، وتوفير آلاف فرص العمل، ودعم المنتج المحلى ليكون قادراً على المنافسة عالمياً.

ويضم المشروع 692 مجمعاً صناعياً على مساحة بلغت 51.2 فدان بإجمالى تكلفة بلغ 1.2 مليار جنيه، وينقسم إلى مجمع خرسانى يحتوى على 576 وحدة صناعية مكونة من طابق أرضى وطابقين، وتبلغ مساحة الوحدة الكلية 48 متراً مربعاً، ومجمع معدنى يضم 116 وحدة صناعية، تبلغ مساحة الوحدة الكلية 648 متراً مربعاً، منها 432 متراً مربعاً مغطاة، و216 متراً مربعاً مكشوفة.

كما يضم المشروع مبانى خدمية على مساحة إجمالية تبلغ 5227 متراً مربعاً، وتشمل مبنى المعارض على مساحة 3110 أمتار مربعة، ومنافذ بيع على مساحة 720 متراً، ومبنى إدارياً على مساحة 205 أمتار مربعة، علاوة على تجهيز الوحدات مكتملة الإنشاء والمرافق من مياه شرب، وصرف صحى، ورصف مداخل، وكهرباء، ومنظومة اتصالات متكاملة، وعدادات مسبقة الدفع.

وجرى طرح عدد من المجمعات فى الفترة من 23 أكتوبر 2022 وحتى 22 نوفمبر من العام نفسه، ثم جرى الإعلان مرة أخرى عن طرح الوحدات الصناعية بالمجمع الخرسانى بتاريخ 30 نوفمبر 2022 وحتى نفاد الوحدات الشاغرة، فيما جرى تسليم 123 وحدة صناعية للمستثمرين بواقع 52 وحدة بالمجمع المدنى، و71 وحدة بالمجمع الخرسانى.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أنّ المجمع يضم صناعات هندسية، وكيماوية، وغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة، والسجاد اليدوى، والمفروشات، بالإضافة إلى التصنيع الزراعى والنباتات الطبية والعطرية، ومنتجات النخيل، والتعبئة والتغليف، وغيرها من المشروعات وفقاً لاحتياجات المحافظة.

ووفرت الوزارة العديد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز غير المسبوقة للمستثمرين فى المجمعات، بدايةً من تخفيض سعر كراسة الشروط وتأمين جدية الحجز، مروراً بالإعفاء من التكاليف المعيارية لدراسة الطلب، ومقابل تقديم العروض، والسماح للمستثمر بالتقديم على أكثر من وحدة دون حد أقصى، وزيادة البنوك الممولة للحصول على الوحدات، وحتى التيسيرات الكبيرة لتمويل مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات، وإعفاء المستثمر من سداد الإيجار للوحدة لمدة 9 أشهر من تاريخ التسلُّم، وذلك ليتمكن المستثمر من سرعة البدء فى النشاط الخاص به.

ويعد محلج الفيوم المطور أول محلج مطور فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وباكورة تطوير محالج القطن بمصر، إذ جرى تصميمه بتكنولوجيا هندية - أمريكية، بهدف استعادة مكانة القطن المصرى عالمياً وتعظيم قيمته، حيث أُقيم على مساحة 10 أفدنة على طريق الفيوم - بنى سويف، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 250 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية بلغت 5 أطنان قطن شعر فى الساعة، أى ما يعادل 120 طن قطن شعر فى اليوم، بما يعادل 2400 قنطار شعر، ويعمل على مدار 24 ساعة لتحقيق احتياجات الوجه القبلى من الأقطان.