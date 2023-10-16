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رئيس «النواب» يطالب الحكومة بمراجعة تظلمات مسابقة الـ30 ألف معلم

كتب:

ولاء نعمه الله
01:42 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ببحث ما أثاره عدد من الأعضاء حول المشكلات الخاصة بأزمة تعيين 30 ألف معلم، وذلك على خلفية ما أثير بشأن استبعاد عدد من الناجحين فى الاختبارات.

وعد بحل الإشكالية 

ووعد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، باتخاذ اللازم في ضوء ما طرحه أعضاء المجلس من إشكاليات بشأن مسابقة 30 ألف معلم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتي خصصت لمناقشة عددا من مشروعات القوانين. 

كان عدد من أعضاء مجلس النواب أثاروا أزمة اختبارات مسابقة المعلمين خلال الجلسة العامة اليوم، وأكدوا عدم الجدية في تعيين المعلمين الجدد.

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