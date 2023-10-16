سكرتير عام الغد يطالب مرشحي الرئاسة بإعداد برامج انتخابية تعبر عن مشكلات المواطن

قال إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، إنه مع إغلاق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية وتقدم 4 مرشحين بأوراق ترشحهم فإننا سنكون أمام عرس ديمقراطي نتمنى أن تسود فيه روح المنافسة الشريفة بين كل المرشحين، بالشكل الذي يتمناه جميع أطياف الشعب المصري.

نتمنى أن نجد فرصا لإقامة المؤتمرات الانتخابية للمرشحين

وأشار إسماعيل، في بيان له اليوم، إلى أننا نتمنى أن نجد فرصا لإقامة المؤتمرات الانتخابية للمرشحين في فترة الدعاية الانتخابية لعرض البرامج والخطط بدون الهجوم على أي منافس، مؤكدا على ضرورة وجود دعاية متكافئة في الفرص لجميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وطالب سكرتير عام حزب الغد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بضرورة إعداد برامج انتخابية تعبر عن مشاكل وهموم المواطن المصرى اليومية، وتقدم الحلول لها حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع، على أن تكون ما ستتضمنه هذه البرامج الانتخابية أفعال لا أقوال، وألا تكون مجرد شعارات انتخابية رنانة فقط.

الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل دولة ذات تاريخ كبير

واختتم بيانه قائلا: إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل دولة ذات تاريخ كبير، والعالم أجمع سيراقبها، مؤكدا ضرورة إظهار هذه الإنتخابات فى أفضل شكل ممكن، حتى لا يتم التشكيك في نزاهتها من قبل البعض ممن يصطاد فى الماء العكر.