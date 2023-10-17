«تضامن أسوان» تنظم قوافل طبية للأسر الأولى بالرعاية في عدة قرى

نظّمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، قافلتين طبيتين في القرى النائية بهدف تقديم الرعاية الصحية، وتوقيع الكشف الطبي على 180 مريضًا.

وتوجهت القافلتين في عدة قرى بمناطق مختلفة في محافظة أسوان، بما في ذلك قرى عزبة الواحي، والرغامة البلد، والعتمور، والحروبة، والسلسلة، والنجاجرة، وكوم أمبو قبلي مركز كوم أمبو، وقرى أبوالريش والسيل وكيما بمركز أسوان.

جهود مستمرة من التضامن والأورمان

تأتي هذه الجهود في إطار التعاون المستمر والوثيق بين وزارة التضامن وجمعية الأورمان ومحافظة أسوان، وتعكس اهتمام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لأبناء المحافظة واستجابةً لتوجيهات القيادة السياسية ورغبةً في رفع المعاناة عن كاهل هذه الأسر.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أهمية التأكد من استحقاق الأشخاص الذين يستفيدون من الخدمات الطبية والمساعدات المقدمة، سواء كانت خدمات طبية أو مشاريع تنموية أو مساعدات عينية، لضمان توجيه الدعم بشكل عادل ومنصف للمستحقين، وضمان سلامة المعلومات المتعلقة بطلبات الحصول على الدعم.