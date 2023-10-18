بسبب صوت انفجار بمطار بن جوريون.. وفد المستشار الألماني ينبطح ويغادر طائرته

أفادت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أن الوفد الألماني برئاسة المستشار أولاف شولتس اضطر إلى مغادرة طائرته بشكل مفاجئ قبل إقلاعها من مطار بن جوريون في تل أبيب متجهة إلى القاهرة.

المستشار الألماني يغادر طائرته بسبب إنذار صاروخي

وكانت صفارات الإنذار قد دوي في مدينة تل أبيب وضواحيها، كما سمع دوي انفجارات عنيفة في المدينة.

وانتشرت صور للوفد الألماني والعاملين في مطار بن جوريون وهم منبطحون على الأرض خوفًا من صواريخ المقاومة الفلسطينية.

المقاومة الفلسطينية تعلن مسؤوليتها

وكشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عبر قناتها على التليجرام، تجدد قصفها لتل أبيب ردًا على المجازر التي يرتكتبها العدو الصهيوني في حق المدنيين،.

كما كشفت المقاومة الفلسطينية عن إطلاق دفعة صاروخية استهدفت مدينة أسدود وضواحيها.